Зеленский назначил главой Полтавской ОГА декана Харьковского университета внутренних дел Синегубова

Президент Владимир Зеленский назначил главой Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Об этом говорится в указе №843 на сайте президента.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской ОГА", - говорится в тексте указа.
Указом №842 Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.
Олег Синегубов - юрист и предприниматель. Родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года он является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.
В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.