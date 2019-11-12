Зеленский назначил главой Полтавской ОГА декана Харьковского университета внутренних дел Синегубова

Президент также освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы ОГА.

Президент Владимир Зеленский назначил главой Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Об этом говорится в указе №843 на сайте президента.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской ОГА", - говорится в тексте указа.

Указом №842 Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

Олег Синегубов - юрист и предприниматель. Родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года он является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.