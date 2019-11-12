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Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ

"Глава Нацбанка возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой".

Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Яков Смолий
Фото: пресс-служба НБУ

Все руководство Национального банка находится на рабочих местах, а глава НБУ Яков Смолий прервал заграничную командировку и возвращается в Украину.

Об этом сообщили в НБУ, передают "Українські Новини".

"Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было. Глава Нацбанка прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро задержало семерых банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка. Среди задержанных - глава правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук.

Сообщалось, что бывшие и действующие должностные лица Национального банка, VAB Банка и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB Банка, подозреваются в хищении кредитных средств, которые в 2014 году НБУ предоставил VAB Банку.

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