Гонтарева назвала действия НАБУ по делу VAB "террором"

Экс-глава Нацбанка считает, что детективы подозревают в преступлении не тех людей.

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала задержания высокопоставленных чиновников НБУ по делу VAB Банка.

Она назвала действия НАБУ по делу VAB "террором", передает LIGA.net.

"Беспредел и террор крепчает! Рефинансирования VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО. Так что это просто очередная месть!", - заявила Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, о задержаниях, которые вечером 11 ноября провело НАБУ, она узнала из прессы. Согласно официальному сообщению НАБУ, задержано 7 человек, среди которых "бывшие и действующие должностные лица НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB".

СМИ сообщали, что в числе фигурантов - председатель правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы Нацбанка. Подтверждений задержания Писарука пока нет.

"Найдите мои публичные выступления, включая последнюю речь в ВР 15 марта 2018 года, где я всегда говорила о проходимце Бахматюке и его двух банках! Вместо Бахматюка и менеджмента этих банков, НАБУ задерживает Писарука, честнейшего человека и профессионала и настоящего реформатора, который очищал банковскую систему", - отметила Валерия Гонтарева.

Банк аграрного олигарха Олега Бахматюка получил рефинансирование объемом 1,2 млрд грн, однако стоимость залога, которая была предоставлена, оказалась значительно меньше соответствующей суммы.

Сам Бахматюк сбежал из Украины.