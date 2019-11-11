ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка за "Роттердам +"

Такое же решение вынесено в отношении руководителя управления НКРЭКУ Бутовского.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигуранта дела "Роттердам +" бывшего главу Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка и руководителя управления НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционные жалобы прокурора САП и избрала для бывших председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ) и заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Таким образом, Апелляционная палата ВАКС отменила решения суда первой инстанции, которым было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств о заочном аресте указанных фигурантов производства.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

В апреле, до объявления подозрения, Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Он заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системе.

5 сентября суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка, 18 сентября такое же решение было вынесено в отношении Бутовского. 14 августа он был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".