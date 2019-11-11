Тимошенко требует снять с рассмотрения законопроект по земле

«Батькивщина» требует от президента и правительства снять с рассмотрения законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» и продлить на год соответствующий мораторий. Об этом Юлия Тимошенко заявила в понедельник на заседании Согласительного совета председателей депутатских фракций, комитетов и групп.

«Если завтра хотя бы в первом чтении будет проголосован этот законопроект, это означает, что с молотка на распродажу пойдет 72% территории Украины. В одни руки можно будет отдать 210 тыс. га земли, в том числе, с участием иностранцев. Другими словами, несколько международных корпораций смогут владеть Украиной. Речь уже идет не только о сельскохозяйственных землях, а о потере независимости, суверенности нашего государства. Речь идет о разрушении национальной безопасности государства», - отметила лидер фракции.

Юлия Тимошенко заявила, что «Батькивщина» сделает все возможное, чтобы этот законопроект не был принят. Она возмутилась, что власть пытается кулуарно, без учета мнения граждан, без всеукраинского референдума протолкнуть решение, от которого будет зависеть будущее людей. 75% граждан не поддерживают продажу земли, а 81% выступают против ее продажи иностранцам. «Батькивщина» требует все существенные вопросы жизни страны решать только референдумом. Мы требуем от президента, если кто-то хочет распродавать территорию Украины, провести всеукраинское голосование и спросить разрешения у людей. Также необходимо создать Государственный фонд, который сможет выкупать у всех желающих их частные паи по рыночным ценам, и Всеукраинский координационный совет для разработки стратегии развития фермерства, малого и среднего сельхозпроизводства», - отметила политик.

Юлия Тимошенко сослалась на мнение ведущих украинских ученых, которые публично заявили, что распродажа сельскохозяйственных земель будет иметь крайне негативные последствия для будущего страны.

«Во-первых, это угроза национальной безопасности, вытеснение с сельскохозяйственного рынка всех малых и средних сельхозпроизводителей, потеря потенциальных рабочих мест, полное сужение занятости людей в аграрном секторе, уничтожение сельскохозяйственных территорий и разрушения демографического и экономического потенциала развития семейного фермерства», - добавила народный депутат.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что 231 совет (15 областных, 87 городских, 124 районных, 5 районных в городах) принял обращение к президенту и правительству с требованием остановить распродажу Украины. А отечественные аграрии, которые сегодня провели предупредительные акции в 17-ти областях, перекрыв техникой дороги, готовы к куда более масштабных протестов.

«Или вы прекратите эту аферу, или люди в стране восстанут. И восстанут справедливо», - подытожила Юлия Тимошенко.Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский высказался за проведение всеукраинского референдума по земельному вопросу.