Военная прокуратура открыла дело на 173 млн гривен по закупке радиостанций для Минобороны

Главная военная прокуратура поручила НАБУ расследовать возможные злоупотребления при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в 2017 году.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

В контракт с иностранной компанией не включили обязательное условие получение Украиной компенсаций (офсетный договор) на общую сумму больше 173 млн гривен.

Прокуратура считает, что должностные лица Министерства обороны могли действовать против интересов государства и, возможно, с целью получение направомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

Дело квалифицировали по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, что до 2020 года все боевые части ВСУ планируют переоснастить радиостанциями турецкой компании Aselsan. Некоторые воинские части и подразделения продолжат использование раций американской Harris, полученные в 2015 году. В подразделениях боевого и тылового обеспечения будут использовать радиостанции Motorola.