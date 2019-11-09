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​Зеленский подписал закон о 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам

Изменения вносятся в закон о государственном бюджете на 2019 год.

​Зеленский подписал закон о 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.

Об этом говорится на сайте президента.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" №265-ІХ, принятый Верховной Радой 31 октября, увеличивает финансирование по отдельным бюджетным программам.

Он увеличивает расходы по таким бюджетным программам:

  • 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения;
  • 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих;
  • 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд);
  • 787 млн грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью;
  • 354,6грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.
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