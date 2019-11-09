​Зеленский подписал закон о 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.
Об этом говорится на сайте президента.
Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" №265-ІХ, принятый Верховной Радой 31 октября, увеличивает финансирование по отдельным бюджетным программам.
Он увеличивает расходы по таким бюджетным программам:
- 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения;
- 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих;
- 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд);
- 787 млн грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью;
- 354,6грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.