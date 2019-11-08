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Герус считает невозможным отказ от поставки энергоносителей из РФ

По его словам, Украина отказалась от прямых покупок газа из РФ.

Герус считает невозможным отказ от поставки энергоносителей из РФ
Андрій Герус
Фото: День

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "СН" Андрей Герус заявил, что на данный момент невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое Время".

"На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда", - сообщил Герус.

Он также добавил, что группа "Метинвест" также использует российский уголь. По словам Геруса, Украина отказалась от прямых покупок газа из России, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку, позволяющую закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РФ в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

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