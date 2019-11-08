Герус считает невозможным отказ от поставки энергоносителей из РФ

По его словам, Украина отказалась от прямых покупок газа из РФ.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "СН" Андрей Герус заявил, что на данный момент невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое Время".

"На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда", - сообщил Герус.

Он также добавил, что группа "Метинвест" также использует российский уголь. По словам Геруса, Украина отказалась от прямых покупок газа из России, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку, позволяющую закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РФ в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".