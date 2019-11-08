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Насирова начали судить заново

Обвинительный акт начнут зачитывать 19 ноября.

Насирова начали судить заново
Фото: Без Табу

Высший антикоррупционный суд в пятницу провел подготовительное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и, как сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры, фактически начал рассмотрение дела по сути.

Поскольку один из адвокатов не пришел на заседание, а обвиняемый отказался слушать обвинительный акт без него, судебное разбирательство было отложено. Оно продолжится 19 ноября в 16:15.

Напомним, что с конца 2017 года Насирова судили в Шевченковском районном суде Киева. Сторона защита потребовала зачитать все 774 страницы обвинительного акта, а заседания проходили крайне редко, поэтому судебное разбирательство так и не дошло до конца обвинения.

В октябре 2019 года дело передали в новый антикоррупционный суд.

Бывший глава ГФС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Вместе с ним судят бывшего начальника департамента погашения обязательств ГФС Владимира Новикова.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Насиров, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям местных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

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