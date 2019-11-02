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Суд отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен

Деньги нужно внести в течение пяти дней.

Суд отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство генерального прокурора Руслана Рябошапки о содержании под стражей народного депутата Ярослава Дубневича.

Решение было объявлено вечером 2 ноября.

Вместо этого ему назначили меру пресечения в виде залога 100 млн гривен с ношением электронного браслета. Деньги должны быть внесены в течение пяти дней.

Следственный судья считает, что такой залог обеспечит выполнение Дубневичем своих процессуальных обязанностей. Он должен являться по первому требованию следственного судьи или прокурора, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения с фигурантами уголовного производства и сдать на хранение загранпаспорт.

Дубневичу вменяют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса в рамках дела, которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Он подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен.

Следствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии АО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Ярослав Дубневич стал первым депутатом 9 созыва, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.

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