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​МИД анонсировал скорое назначение посла в Китае

Должность в одной из сильнейших стран мира вакантна с мая.

​МИД анонсировал скорое назначение посла в Китае
Фото: china.mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел сообщило, что новый посол Украины в Китайской Народной Республике будет назначен в ближайшее время.

Об этом говорится в фейсбуке МИД.

Должность посла в Китае вакантна с мая 2019 года, когда ее покинул Олег Дёмин. Временно поверенным в делах Украины сейчас является Виктор Пономарев.

"Кандидатура посла Украины в КНР проходит последние этапы согласования. Должность важная - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы был с уважением воспринят нашими китайскими партнерами", - сказано в комментарии МИД.

При этом процесс назначения посла не имеет четких временных рамок.

После согласования кандидатуры президентом направляется обращение иностранной стороне, которая его рассматривает и дает свое согласие на назначение. После получения агремана готовится соответствующий указ президента, подписываются верительные грамоты. Новоназначенный посол готовится к командировке, проводит встречи в министерствах и ведомствах и отбывает в страну назначения.

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