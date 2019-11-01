Пристайко рассказал о сути претензий Венгрии к Украине

Заявление послов НАТО по Украине было всеми согласовано, и демарш Венгрии вызвал недоумение.

Украина выполнила шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании, из-за которых Венгрия блокирует сотрудничество Украина-НАТО.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Лига.нет

"На момент приезда в Украину у них (Североатлантического союза - ред.) было готовое совместное заявление, которое было результатом сложных переговоров между всеми 29 членами... Это заявление как готовый продукт было предложено Украине... Никакой блокировки консенсуса по формировке документа не было, ни от Украины, ни от венгров", - отметил он.

Однако накануне визита делегации Венгрия заблокировала резолюцию, и, по словам Пристайко, "не все было понятно даже нам в заявлениях Сийярто (главы МИД Венгрии - ред.) о том, что они заблокировали за день, потом сняли блокаду, потому что что-то было учтено".

Камнем преткновения стал пункт о защите прав нацменьшинств. Глава МИД отметил, что Украина неоднократно поясняла, что будет защищать нацменьшинства путем выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. По словам Пристайко, Украина выполнила шесть из семи рекомендаций, последняя касается частных школ.

"Каким образом они выводятся или как на них распространяется действие закона - это сейчас определяется в новом законе о среднем образовании, наши коллеги из Минобразования над этим работают, думаю, эти изменения будут поддержаны парламентом", - сказал он.

По словам Пристайко, с принятием этого закона вопросы, которые у венгерской стороны были к Украине, должны быть сняты. "Я хочу видеть, что с момента принятия этого закона венгерский министр так же скажет, что мы благодарим Украину за выполнение всех рекомендаций, вопрос снят, деятельность НАТО разблокирована", - сказал он и подчеркнул, что не все страны, включая Венгрию, выполняют рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщалось, 30 октября Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине.

31 октября в итоговое заявление комиссии Украина - НАТО включили поправки Венгрии, в связи с чем она сняла ранее наложенное вето.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.