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​Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, - министр обороны

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака".

​Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, - министр обороны
Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфкас-Украина".

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты... Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сказал Загороднюк.

По его словам, в Ираке в такой миссии может находиться до 10 украинцев.

Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.

Напомним, в июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале небоевой миссии в Ираке, в составе нескольких сотен инструкторов.

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