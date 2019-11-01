7 идей для подарка ребенку на 18-летие

18-й день рождения – один из самых запоминающихся праздников: в этот день хочется подарить ребенку что-нибудь особенное.

Кажется, что новый телефон или одежда не подходят: мелкие гаджеты нужно постоянно обновлять, а вещи портятся и выходят из моды. Как выбрать подарок, который точно запомнится надолго?

Ниже – подборка незаурядных подарков от родителей, которые хотят потратить деньги с пользой.

Оплата обучения в автошколе

Умение водить – полезный навык независимо от того, есть ли своя машина или нет. К тому же, иногда это может дать дополнительный бонус при трудоустройстве или помочь в путешествии.

Бюджет: от 1 000 до 7 000 грн

Депозитный сертификат

Депозитный сертификат – ценная бумага, которую выпускают банки. Это письменное доказательство того, что вкладчик внес некоторую сумму на банковский счет и имеет право получить ее обратно вместе с процентами после окончания установленного срока.

По сути, такой депозит – это инвестиция в будущее ребенка, возможность сделать старт его взрослой жизни не таким сложным.

Бюджет: от 1 000$ до ∞

Электросамокат

Вариант для родителей, которые не готовы тратиться на машину, но хотят обеспечить ребенка средством передвижения. К тому же, использование электросамокатов приветствуется среды молодых людей и считается экологичным видом транспорта.

Бюджет: от 9 000 до 40 000+ грн

Оплата курсов

В 18 лет довольно трудно определиться с тем, в чем ты хочешь развиваться. На курсах ребенок сможет понять, действительно ли ему нравится то занятие, которое он выбрал.

Бюджет: от 3 000 до 7 000 грн

Годовой абонемент в спортзал

Здоровый образ жизни – тренд последних лет. Если вашему ребенку по душе занятия спортом, он точно оценит этот подарок.

Бюджет: от 3 000 до 7 000 грн

Поездка в другой город

Ни один смартфон не сравнится с эмоциями, которые подарит поездка. Вы можете составить план поездки сами или вместе с именинником – тогда он сможет выбрать интересные ему места и проявит организационные навыки.

Бюджет: от 2 500 грн до ∞

Годовая подписка на стриминговый сервис

Постоянный доступ к новой информации играет большую роль в наше время. Стриминговые сервисы позволяют слушать музыку и подкасты, смотреть сериалы и стримы, а также самим их создавать 24/7. Вы можете остановить свой выбор на популярных стриминговых сервисах – NETFLIX, Twitch, Spotify.

Бюджет: от $100 до $250