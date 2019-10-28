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В Киеве за попытку изнасилования несовершеннолетней задержали парня

Ранее он был судим за грабеж. 

В Киеве за попытку изнасилования несовершеннолетней задержали парня
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали парня, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Спасти ее от злоумышленника удалось таксисту, услышавшему крики о помощи, сообщили на сайте столичной полиции

16-летняя пострадавшая рассказала, что неизвестный молодой человек зашел в кафе на проспекте Академика Глушкова, где она работала, якобы чтобы спросить дорогу. 

"Она согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Тот начал к ней приставать, повалил на землю и пытался изнасиловать. Крик девушки услышал сотрудник службы такси, который остановил молодого человека и держал до прибытия полиции", - уточнил в.и.о. начальника отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

Он также сообщил, что нападавшим оказался 19-летний киевлянин, ранее судимый за грабеж. Ему инкриминируют законченное покушение на изнасилование, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в июле 2019 Верховная Рада поддержала законопроект, ужесточающий ответственность за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Документ внедрял единый реестр педофилов и химическую кастрацию для них, однако в сентябре президент Владимир Зеленский ветировал законопроект и отправил его в парламент на доработку.

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