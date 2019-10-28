Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно

УЗ запустила второй состав ночного экспресса №10/9.

Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно
Архивное фото
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" 27 октября запустила в первый рейс обновленный поезд, который будет курсировать как второй состав ночного экспресса №10/9 "Киев - Мариуполь". Таким образом маршрут становится ежедневным.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Отмечается, что поезд сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один типа СВ) после капитально-восстановительного ремонта. На это "УЗ" потратила более 140 млн гривен с НДС.

Каждый вагон можно будет использовать 14 лет.

Первый состав поезда № 10/9 "Киев - Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались 74,1 тыс. пассажиров.

Напомним, на осенние каникулы "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также