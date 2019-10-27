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Под Киевом мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомого

Хозяин дома мгновенно среагировал и вытолкнул злоумышленника на улицу.

Под Киевом мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомого
Фото: https://kv.npu.gov.ua

Под Киевом мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомого. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в селе Требухов Броварского района.

"Мужчина 1959 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого. Хозяин мгновенно среагировал и вытолкнул его на улицу ", - говорится в сообщении.

Это спасло его семье жизни. Граната взорвалась во дворе.

39-летний хозяин дома получил осколочные ранения, его госпитализировали.

Злоумышленника задержали. Сейчас он находится в спецпалате центральной районной больницы.

При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты остатки от гранаты похожей на РГД-5. Во время обыска дома подрывника, правоохранители нашли запал от еще одной гранаты.

По факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на Троещинском рынке ночью взорвали гранату.

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