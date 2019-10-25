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ГосЧС предупреждает о сильном тумане

Ночью и утром в Украине туман с видимостью 200-500 м.

ГосЧС предупреждает о сильном тумане
Фото: Макс Требухов

В пятницу, 25 октября, погода в Украине ухудшится из-за тумана, видимость которого - 200-500 м.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

"По Киеву до конца суток с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). По Киевской области до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении.

В ГосЧС также добавили, что на территории Украины удержится антициклонный характер погоды, обуславливающий отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха и густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

"Вместе с тем, значительного загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском... Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для усиления мониторинга атмосферного воздуха в городе Киеве сеть постов (16 постов) метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского перевели на усиленный режим работы.

Напомним, за минувшие сутки патрульным поступило 289 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в Киеве.

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