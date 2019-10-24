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С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов: трижды вблизи Марьинки  - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; в районе Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов: у Золотого-4 (не участок разведения) по направлению Золотого-5 - из автоматических гранатометов; неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в вечерней сводке.

Также в штабе ООС напомнили, что пророссийские  боевики прибегли к провокации с целью дискредитации военных Объединенных сил. Так, сегодня, около 10:30 боевики обстреляли работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы.

Пресс-центр ООС сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих - более 2,5 тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

Напомним, за прошедшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных.

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