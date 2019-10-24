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Россия заявила о доставке 88-го "гумконвоя" в ОРДЛО "без задержек в пути"

В МЧС РФ утверждают, что на оккупированные территории доставили 600 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.

Россия заявила о доставке 88-го "гумконвоя" в ОРДЛО "без задержек в пути"
Фото: mchs.gov.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций России заявило об отправке на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

"88-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых - медикаменты и детские продуктовые наборы", - утверждают в российском ведомстве.

Отмечается также, что "благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути".

Напомним, Россия незаконноо отправляет "гумконвои" на оккупированный Донбасс с 2014 года. Официальный Киев неоднократно заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Также было установлено, что Россия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

В декабре 2018 года отправка "гумконвоев" была приостановлена. В марте 2019 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что РФ продолжит направлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, "исходя из реальных потребностей".

Ночью 17 октября 2019 года из РФ проследовал очередной "гумконвой" состоящий из 36 грузовиков. Российская сторона заявила, что в фурах якобы перевозили детские продуктовые наборы. После этого украинский МИД направил РФ ноту протеста и призвал придерживаться взятых на себя обязательств.

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