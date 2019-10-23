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Похитительницей младенца в пригороде Киева оказалась контуженная в зоне АТО воспитательница детсада

В полиции рассказали о злоумышленнице.

Похитительницей младенца в пригороде Киева оказалась контуженная в зоне АТО воспитательница детсада
Фото: скрин видео

В полиции рассказали о женщине, которая похитила младенца в поселке Коцюбинское.

Об успешном завершении специальной полицейской операции "Перехват" и задержании злоумышленницы рассказали на брифинге руководитель Ирпенского отдела полиции Олег Петренко и сотрудники патрульной службы города Киева, информирует пресс-служба столичной полиции.

"Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница - уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство", - говорится в сообщении.

Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме. В этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью.

Когда женщины встретились, мать, не видя опасности, дала подержать сына новой знакомой, которая похитила ребенка. К счастью, с мальчиком все хорошо: его вернули матери.

Как сообщалось, злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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