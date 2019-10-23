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Из-за тумана в Украине ограничена работа шести морпортов

Семь портов работают без ограничений.

Из-за тумана в Украине ограничена работа шести морпортов
Фото: Маяк

В шести морских портах введены ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми из-за сильного тумана, семь портов работают без ограничений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Так, ограничения на лоцманскую проводку судов из-за тумана введены в портах "Южный", "Николаев" и "Ольвия". В "Скадовске" введены ограничения на лоцманскую проводку судов без указания причин. Ограничения на грузовые операции с зерновыми введены в портах "Одесса", "Херсон" и "Рени".

Кроме того, из-за тумана закрыто движение судов через Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал.

Без ограничений работают морпорты "Черноморск", "Мариуполь", "Бердянск", "Измаил", "Усть-Дунайск" и "Белгород-Днестровск".

Напомним, сегодня утром аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за густого тумана.

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