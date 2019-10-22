Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
ГлавнаяОбществоЖизнь

Из-за тумана в аэропорту "Киев" задержали и перенесли ряд рейсов

Некоторые рейсы перенесли в аэропорт "Борисполь".

Из-за тумана в аэропорту "Киев" задержали и перенесли ряд рейсов
Фото: аэропорт "Киев"\ФБ

В Международном аэропорту "Киев" им.Сикорского утром 22 октября, из-за сильного тумана задержали несколько рейсов, некоторые отменены или перенаправлены в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщается на фейсбуке аэропорта "Киев". 

В частности, отменен ночной рейс в Варшаву (LOT) в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета по причине неблагоприятных погодных условий.

Два рейса из Рима (Alitalia) и Кельна (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и Берлин, перевезли автобусами в аэропорт "Борисполь".

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного до нескольких часов в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах.

Задерживается также прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В аэропорту заверили, что в случае длительных задержек рейсов пассажирам будут предоставлены напитки и питание. Остальные рейсы будут выполняться по расписанию.

Статус рейсов можно отслеживать на онлайн табло на сайте аэропорта.

По состоянию на 9:00 видимость составляла 250 м, вертикальная видимость - 30 м.

Напомним, 31 августа возле аэропорта "Киев"открыли памятник Игорю Сикорскому. Бронзовая скульптура установлена на постаменте в виде полусферы со стилизованной картой мира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также