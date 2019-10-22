Из-за тумана в аэропорту "Киев" задержали и перенесли ряд рейсов

В Международном аэропорту "Киев" им.Сикорского утром 22 октября, из-за сильного тумана задержали несколько рейсов, некоторые отменены или перенаправлены в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщается на фейсбуке аэропорта "Киев".

В частности, отменен ночной рейс в Варшаву (LOT) в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета по причине неблагоприятных погодных условий.

Два рейса из Рима (Alitalia) и Кельна (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и Берлин, перевезли автобусами в аэропорт "Борисполь".

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного до нескольких часов в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах.

Задерживается также прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В аэропорту заверили, что в случае длительных задержек рейсов пассажирам будут предоставлены напитки и питание. Остальные рейсы будут выполняться по расписанию.

Статус рейсов можно отслеживать на онлайн табло на сайте аэропорта.

По состоянию на 9:00 видимость составляла 250 м, вертикальная видимость - 30 м.

Напомним, 31 августа возле аэропорта "Киев"открыли памятник Игорю Сикорскому. Бронзовая скульптура установлена на постаменте в виде полусферы со стилизованной картой мира.