​За прошедшие сутки на Донбассе 17 обстрелов, потерь нет

С начала этих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники за прошлые сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: дважды у Пищевика – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку от Авдеевки и Верхнеторецкого – из стрелкового оружия и гранатометов; в районе Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкиного – из стрелкового оружия; близь Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел восемь обстрелов: трижды у Орехового – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Попасной – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; неподалеку Зайцевого – из гранатометов и стрелкового оружия, в частности крупнокалиберных пулеметов.

«За прошлые сутки в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», - сказано в утренней сводке.

С начала этих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле Зайцевого: оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и дважды запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, 20 октября боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.