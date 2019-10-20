С начала дня на Донбассе произошло два обстрела, без потерь

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Боевики стреляли из автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Оба обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Золотого-4 - из автоматических станковых гранатометов; у Орехово - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что в субботу, 19 октября, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.