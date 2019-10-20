Тяжелая пятница: земля, бюджет, труба и «шатания» в зеленых рядах
Тяжелая пятница: земля, бюджет, труба и «шатания» в зеленых рядах
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Путин над Сирией
Путин над Сирией
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана
ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
ГлавнаяОбществоЖизнь

На польской границе в рейсовом автобусе обнаружили две тонны контрабандных продуктов

Товар изъяли.

Фото: facebook.com/lviv.customs

В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини-Медика" таможенники обнаружили в рейсовом автобусов более 2 тонн контрабандных продуктов. Об этом сообщается на странице Львовской таможни в Facebook.

"Во время осмотра рейсового автобуса была обнаружена попытка незаконного перемещения на территорию Польши более 2,1 тонны продуктов питания и 120 литров молока", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/lviv.customs

Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области.

"У работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров. Было принято решение о углубленном осмотре транспортного средства в специально обустроенном месте", - рассказали в ведомстве.

Фото: facebook.com/lviv.customs

Незадекларированный товар злоумышленник перевозил в багажном отделении автобуса.

По факту происшествия был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Контрабандный товар изъяли.

Фото: facebook.com/lviv.customs

Напомним, ранее СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также