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Оккупанты обстреляли Золотое-4 из тяжелой артиллерии

Разведение войск на этом участке должно было состояться еще 7 октября.

Оккупанты обстреляли Золотое-4 из тяжелой артиллерии
Фото: EPA/UPG

В субботу, 19 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм ", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: дважды у Водяного на Приазовье, неподалеку Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Второй, Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов: трижды неподалеку Золотого-4, у Зайцевого, Крымского, Троицкого.

За минувшие сутки в результате обстрелов противником наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

В течение текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за постоянных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

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