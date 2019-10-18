С начала суток боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз открывали огонь: дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировали семь обстрелов: неподалеку Золотого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Луганского - из гранатометов различных систем; дважды у Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем; у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

О потерях среди личного состава сил ООС не сообщается.

Напомним, за прошедшие сутки количество обстрелов на Донбассе возросло до 29, в результате пострадали двое бойцов.