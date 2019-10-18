В Тернопольской области под колесами комбайна погиб его водитель. Авария произошла днем в четверг, 17 октября, в поле возле села Белоголовы.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

На место происшествия выезжала скорая помощь и следственно-оперативная группа полиции. Как выяснилось, на момент ДТП неподалеку находился также механик. Мужчина рассказал, что услышал крики, а когда подбежал, то заметил, что между передним и задним колесом лежит человек.

"По предварительным данным, потерпевший остановил комбайн марки CLAAS LEXION на подъеме и вышел из него. В какой-то момент транспорт начал катиться и задним колесом зацепил комбайнера", - сообщили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Мужчину-водителя 1987 года рождения с политравмой, множественными переломами костей таза, бедра и в шоке доставили в реанимационное отделение. Однако, спасти ему жизнь медикам не удалось.

На момент аварии пострадавший был трезв.

Продолжается следствие. Правоохранители открыли дело по статье "нарушение правила безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего" с пометкой "несчастный случай".

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника.