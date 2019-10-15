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В Николаевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых семилетняя девочка

Еще семеро человек получили травмы.

В Николаевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых семилетняя девочка
Фото: mk.npu.gov.ua

В понедельник вечером на 103 км автодороги "Благовещенское-Николаев" в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Москвич-2141" и Opel Vectra.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В результате столкновения 48-летний водитель "Москвича" и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка, а также пассажирка Opel Vectra погибли. Еще семеро человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).

Фото: mk.npu.gov.ua

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Напомним, 8 октября в ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции.

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