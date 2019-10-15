В понедельник вечером на 103 км автодороги "Благовещенское-Николаев" в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Москвич-2141" и Opel Vectra.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
В результате столкновения 48-летний водитель "Москвича" и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка, а также пассажирка Opel Vectra погибли. Еще семеро человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Напомним, 8 октября в ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции.