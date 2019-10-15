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За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили 10 обстрелов: вблизи Новолуганского, Луганского, Золотого, Крымского, хутора Вильный.

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня - в районе Новотроицкого, Пищевика, Павлополя, Золотого-4.

Напомним, в течение дня понедельника боевики семь раз нарушили режим тишины.

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