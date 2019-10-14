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ГлавнаяОбществоВойна

Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой

Президент ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область съездил на передовую.

Там он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных, сообщила пресс-служба президента.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

По собственной инициативе президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизила, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что это вторая поездка шестого президента Украины в зону боевых действий. Первый раз он туда ездил сразу после вступления в должность в мае 2019 года.

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