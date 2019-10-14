В понедельник, 14 октября 2019 года, пятый раз отмечается День защитника Украины. Этот праздник заменил прежний "советский" День защитника Отечества, который отмечался 23 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 октября побывал возле Стены памяти погибших за Украину у Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Там они возложили цветы и установили лампадки, почтив память жертв российской агрессии минутой молчания. После этого глава государства отправился в Донецкую область, где он должен посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими.
Также в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел на Михайловской площади, после чего пошли под посольство Италии в Киеве. На акции присутствовал в том числе режиссер Олег Сенцов.
В 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко начали собираться участники традиционного ежегодного Марша славы УПА. Колонна отправилась на Банковую около 14:40.
В 16:00 ветераны боевых действий и добровольцы проведут в Киеве марш "Нет капитуляции". Участники акции требуют от президента Владимира Зеленского искать искать другие выходы разрешения конфликта на Донбассе вне Минского формата и разведения войск.
При этом мероприятия "Движения сопротивления капитуляции" начались с самого утра на Банковой.
Государственный праздник в честь защитников Украины отмечается с 2015 года. Он совпадает также с Днем украинского казачества, Днем создания Украинской повстанческой армии и православным праздником Покрова Богородицы. По традиции, 14 октября поздравляют военнослужащих, политические и общественные организации проводят марши.