В Киеве проходят мероприятия ко Дню защитника Украины (фоторепортаж)

В понедельник, 14 октября 2019 года, пятый раз отмечается День защитника Украины. Этот праздник заменил прежний "советский" День защитника Отечества, который отмечался 23 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 октября побывал возле Стены памяти погибших за Украину у Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Там они возложили цветы и установили лампадки, почтив память жертв российской агрессии минутой молчания. После этого глава государства отправился в Донецкую область, где он должен посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими.

Фото: president.gov.ua

Также в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел на Михайловской площади, после чего пошли под посольство Италии в Киеве. На акции присутствовал в том числе режиссер Олег Сенцов.

Фото: facebook.com/romanvkulyk

Фото: facebook.com/romanvkulyk

Фото: facebook.com/romanvkulyk

В 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко начали собираться участники традиционного ежегодного Марша славы УПА. Колонна отправилась на Банковую около 14:40.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В 16:00 ветераны боевых действий и добровольцы проведут в Киеве марш "Нет капитуляции". Участники акции требуют от президента Владимира Зеленского искать искать другие выходы разрешения конфликта на Донбассе вне Минского формата и разведения войск.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

При этом мероприятия "Движения сопротивления капитуляции" начались с самого утра на Банковой.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Государственный праздник в честь защитников Украины отмечается с 2015 года. Он совпадает также с Днем украинского казачества, Днем создания Украинской повстанческой армии и православным праздником Покрова Богородицы. По традиции, 14 октября поздравляют военнослужащих, политические и общественные организации проводят марши.