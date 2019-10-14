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Сенцов назвал осужденного в Италии нацгвардейца Маркива политическим заключенным

В Киеве прошла акция в поддержку украинского военнослужащего.

Фото: facebook.com/romanvkulyk

В Киеве прошла акция в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел на Михайловской площади, после чего пошли под посольство Италии в Киеве. Оно расположено на улице Ярославов Вал.

На акции присутствовал в том числе режиссер Олег Сенцов, недавно освобожденный из России, где он также отбывал наказание по надуманному обвинению.

"Я понимаю итальянских граждан, понимаю семью погибшего журналиста Роккелли, они хотят чьей-то "крови", расплаты за смерть близкого человека, но это точно не Виталий... Это однозначно политическое дело, и он политический заключенный", - цитирует Сенцова агентство УНН.

Фото: facebook.com/romanvkulyk

Фото: facebook.com/romanvkulyk

Напомним, 12 июля 2019 года суд итальянского города Павиа приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиненного в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Украина намерена обжаловать приговор и добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину. 24 сентября во время первой личной встречи с премьер-министром Италии Зеленский поднимал вопрос Маркива.

Итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ развернуть серьезную информационную кампанию и рассказывать правду о процессе над нацгвардейцем.

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