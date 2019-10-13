ОБСЕ считает, что боевики демонстрируют готовность к разведению сил у Петровского и Золотого

Боевики непризнанных вооруженных республик в Донецкой и Луганской областях демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах Петровского и Золотого, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 12 октября.

"11 октября в 12:00 наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначающую готовность возобновить разведение", - сообщили в СММ.

Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября на участке разведения в районе Петровского.

"Поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - сообщается в отчете.

При этом миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

"Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах к северу и северо-востоку от Широкино, к югу и юго-востоку от Светлодарска, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции", - отмечают в СММ ОБСЕ.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось.

Летом 2019 года после смены власти в Украине провели разведение возле Станицы Луганской.

1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.