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На Донбассе в пятницу восемь обстрелов, без потерь

Боевики использовали тяжелую артиллерию.

На Донбассе в пятницу восемь обстрелов, без потерь
Фото: Макс Левин

В пятницу, 11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, у Славного и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

С начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня: дважды у Водяного, вблизи Пищевика и Новогнатовки.

Напомним, в четверг боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. От ранений скончался командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Вячеслав Кубрак (позывной «Пуля»). 

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