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Администратора сгоревшего "Токио Стар" отпустили под домашний арест

Суд продлил досудебное расследование по делу о пожаре в гостинице до 17 января 2020 года.

Администратора сгоревшего "Токио Стар" отпустили под домашний арест
Фото: Думская

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения фигурантке дела о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар".

Администратора сгоревшей гостиницы Ирину Паровик, мать двух маленьких девочек, которая ранее находилась под стражей, отправили под ночной домашний арест - с 10 часов вечера до 6 утра.

Об этом сообщает Думская.

Кроме того, Ирине Паровик запретили общаться с другими подозреваемыми, их адвокатами и другими сотрудниками сгоревшего отеля.

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении сроков расследования до 17 января 2020 года.

Отмечается, судебное заседание по делу о пожаре в "Токио Стар" длилось больше 12 часов из-за многочисленных ходатайств, поданных адвокатами владельца отеля Вадима Черного.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли девять человек, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.

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