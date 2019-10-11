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С начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь с украинской стороны не было.

С начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела, а именно неподалеку Талаковки, Новотроицкого, Славного и Водяного.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

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