За сутки боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 20 обстрелов: девять раз неподалеку Водяного - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, четыре раза вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, вблизи Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: неподалеку Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, неподалеку Катериновки - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики открывали огонь дважды - неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а также вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.

Напомним, президент Владимир Зеленский не исключил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.