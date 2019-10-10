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В Ровно в дом депутата горсовета бросили гранату

В результате взрыва повреждено металлическую кровлю крыши.

В Ровно неизвестный бросил гранату в дом депутата городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В полицию сегодня, 10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ровно, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на ул. Костромская областного центра", - говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Ровенской области

Как пояснил хозяин дома, около трех ночи он услышал подозрительный звук, однако не придал ему значения, поскольку решил, что это петарда.

"В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва повреждено металлическую кровлю крыши", - отметили в полиции.

Фото: ГУНП в Ровенской области

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Как сообщалось, в начале октября в Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранаты.

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