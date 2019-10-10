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АМКУ оштрафовал производителей и дистрибьюторов сигарет на 6,5 млрд грн за антиконкурентные действия

Решение вынесено четырем крупным фабрикам.

АМКУ оштрафовал производителей и дистрибьюторов сигарет на 6,5 млрд грн за антиконкурентные действия
www.amc.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 6,5 млрд грн производителей и дистрибьютору сигарет за антиконкурентные согласованные действия. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Решение было вынесено четырем крупным фабрикам:

  •  "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина",
  • "Джей Ти Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина",
  • "Империал Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн",
  • "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т.- Прилуки"

Также был оштрафован дистрибьютор "ТЕДИС Украина".

Антимонопольный комитет отметил, что собранные доказательства подтвердили, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "ТЕДИС", потенциальными дистрибьюторами, при которых их появление на рынке невозможно.

Напомним, в конце сентября Антимонопольный комитет обязал четыре коммунальных предприятия вернуть Киеву 35 млн гривен, которые они оставили себе "на содержание службы заказчика".

В 2019 году на выполнение программы экономического и социального развития КГГА выделил 1,4 млрд гривен. Эти деньги вопреки требованиям закона о местном самоуправлении были без конкурса переданы четырем коммунальным предприятиям.

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