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Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 тонну гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" проследовали 7 грузовиков с гигиеническими и промышленными наборами.

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 тонну гумпомощи
Архивное фото
Фото: Макс Левин

Международная организация по миграции направила на оккупированные территории Донецкой и Луганской области 51 тонну гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлены гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна", - говорится в сообщении.

Напомним, Организация Объединенных Наций призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.

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