С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В ходе обстрела, как сообщалось ранее, погиб боец 36-й отдельной бригады морской пехоты - старший матрос Юрий Волк.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; шесть раз вблизи Водяного - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили два обстрела: неподалеку Крымского по направлению Донецкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Хутора Вильного по направлению Золотого-5 - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов со стороны боевиков.