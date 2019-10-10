Редакция "Схем" отреагировала на обвинения Зеленского в том, что их журналист "набрасывался" на Мендель

"Подобные обвинения - это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной".

Редакция программы "Схемы" прокомментировала то, как президент Владимир Зеленский объяснил действия своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая отталкивает от него журналистов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Редакция отвергает обвинения в том, что Сергей Андрушко вел себя неэтично и «набрасывался» на кого-то. Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью - видео инцидента мы сразу опубликовали в полном объеме, чтобы в этом можно было легко убедиться. Подобные обвинения Зеленского - это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной", - прокомментировала заявления президента главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

Она также отметила, что обсуждать инцидент в русле противопоставления "здорового мужика" против "девочки" - это снижать уровень дискуссии, и манипулировать на теме гендера, и очевидно звучит унизительно для обеих сторон.

"Хотя дискуссия совсем о другом - о том, имеет ли право пресс-секретарь с применением физической силы, изолировать журналистов от президента, когда они пытаются поставить свои, зачастую острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства", - пояснила Седлецкая.

"Более того, бессознательно или намеренно, президент свел тему поведения Мендель к случаю с одним журналистом. Хотя известно, что такие действия - систематические, о чем заявили представители целого ряда изданий. Несмотря на это, мы приветствуем, что хотя и после необоснованных обвинений, но Зеленский наконец таки вышел на конструктив и публично дал сигнал Юлии Мендель: «Я ей должен сказать: так нельзя? Да. Еще раз так будет - мы разойдемся»", - добавила главред "Схем".Напомним,

Напомним, 5 сентября возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве Мендель не позволила журналисту Сергею Андрушко задать вопрос руководителю Офиса президента Андрею Богдану и пыталась оттолкнуть его в сторону. Поведение Мендель вызвало возмущение среди представителей медиа, а также в соцсетях. Пресс-секретарь в ответ обвинила журналиста в провокации конфликта "ради картинки". Мендель также заявила, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента".

Позже появилось еще одно видео, на котором Мендель отталкивает журналиста от президента. Инцидент произошел тоже с корреспондентом "Радио Свобода".

Зеленский не признал вину "девочки" Мендель в конфликте с "неэтичным" журналистом и заявил, что "видел господина Андрушко много раз" и по мнению президента "он ведет себя не совсем корректно".