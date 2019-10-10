В Йом-Киппур по всему миру активизируются террористы, горящие ненавистью к евреям, - Борис Ложкин

Великий праздник Йом-Киппур традиционно является днем активизации террористов, мы скорбим вместе с родственниками жертв. Так прокомментировал теракт в немецком Галле вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин, передает Интерфакс-Украина.

В своем аккаунте в Facebook Ложкин напомнил, что Йом-Киппур является величайшим праздником для евреев, и в этот день правоохранительные органы вынуждены быть особенно бдительными.

«Практически каждый год в этот день по всему миру активизируются террористы, горящие ненавистью к евреям», - отметил вице-президент Всемирного еврейского конгресса.

Ложкин сообщил, что теракт в Галле произошел в момент, когда местная еврейская община собиралась в синагоге для праздничной молитвы.

«Преступник в камуфляже, открыв огонь по находившимся снаружи, попытался заложить взрывчатку под дверь синагоги и ворваться внутрь. Еще один пакет взрывчатки он забросил на находящееся тут же еврейское кладбище. Двое — мужчина и женщина — погибли на месте. Есть и раненые», - прокомментировал он.

«Евреи всего мира скорбят вместе с родственниками жертв», - заявил вице-президент Всемирного еврейского конгресса.

Как сообщалось ранее, 9 октября в городе Галле (земля Саксония-Анхальт, Германия) был совершен теракт, в результате которого двое людей погибли, еще несколько получили ранения. Нападающие открыли стрельбу возле синагоги, а также бросили гранату в сторону еврейского кладбища. По сообщениям немецких СМИ, одним из нападавших был 27-летний немец ультраправых взглядов.