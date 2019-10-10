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Не до дня юриста, але про "день юриста"

Традиційно відлік професії юриста ведуть від Колегії понтифіків (жреці, що відповідали за збереження і тлумачення сакрального права).

Фото: Макс Требухов

Один з титулів глави Вселенської (католицької) церкви, папи Римського - Понтифік (twitter @Pontifex) за одним із перекладів - той, хто будує мости (в значенні між божественним і людським).

Доречі, саме католицька церква фактично виборола і утвердила "верховенство права" для Західної цивілізації. Переломним моментом була перемога Папи Григорія VII без війська над імператором Священної Римської імперії в боротьбі за інвеститури (акти передачі землі чи посад, тоді право призначати єпископів). В той же період віднайдено Кодекс Юстиніана і за сприяння церкви надано йому нове життя.

Пізніше саме монахами створено величезний кодекс канонічного права (Декрети Граціана на 3848 канонів).

В наш час важко юристу бути монахом і відстоювати сакральність права, але мінімальної "гігієни" варто дотримуватися:

Основний закон - не кримінальний кодекс, а Конституція, Інструкція МВС - не закон.  Бо не може вважатися  інструкція єпископа про порядок проведення екскурсії в Печерській Лаврі Священним Писанням.

Віталій Коломієць Віталій Коломієць , адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Ореховський та Коломієць»
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