Public Health 2019: досягнення медичної галузі Гадяцького району презентували на престижній Міжнародній виставці

З 1 по 3 жовтня у Міжнародному виставковому центрі Києва відбулася масштабна подія — 28 Міжнародна медична виставка.

Фото: надано Олексієм Матюшенком

Гадяцький досвід реформування галузі охорони здоров’я — цікавий колегам з України та Європи. Підтвердженням цьому стало запрошення на престижну Міжнародну медичну виставку «Public Health 2019». Щороку цей захід збирає близько 300 компаній-учасниць з різних країн світу.

У програмі заходу — найбільш інноваційні теми та міжнародні та вітчизняні доповідачі для професіоналів галузі охорони здоров’я.

Мав честь виступити з темою «Новітні медичні технології в Гадяцькому районі» на конференції «Медична допомога громаді — сучасні можливості», де розповів про зміни у сфері медицини Гадяччини, які нам вдалося впровадити разом з командою.

Зокрема, ознайомив учасників та відвідувачів виставки з результатами впровадження телемедицини в нашому районі.

Єдина мережа «Електронний пацієнт» поєднала роботу первинного та вторинного рівнів медичної допомоги: центральну районну лікарню, 2 міські, 15 сільських амбулаторій і 20 ФАПів. Завдяки чому відбувається миттєвий обмін даними про пацієнта.

Кожен із 53 тисяч жителів району уже занесений до електронної бази та отримав індивідуальну картку-ідентифікатор. Електронні картки не лише значно спрощують процес запису на прийом до лікаря, але й мінімізують можливість лікарської помилки. Адже варто лише ввести її номер до комп’ютера, і на моніторі буде видно динаміку протікання захворювання, попередні рекомендації спеціалістів, лабораторні аналізи, рентгенівські знімки, протипоказання до вживання тих чи інших препаратів.

Безумовним плюсом телемедицини в нашому районі стало також запровадження електронного рецепту. Лікарю достатньо лише зазначити діючу речовину препарату, а фармацевт, у свою чергу, запропонує перелік доступних ліків. Окрім цього, електронний рецепт повністю автоматизує систему звітів. Адже всі призначення, кількість пацієнтів та лікарські засоби відтворюються в системі автоматично.

А ще поділився з учасниками конференції перспективними планами для Гадяччини: це апробація медичного страхування, придбання апаратів КТ і МРТ, а також — переформатування ЦРЛ у лікарню інтенсивного лікування та будівництво відділення невідкладних станів. Це стало б прямим шляхом до створення Гадяцького госпітального округу!

Завдяки професійності учасників та формату живого спілкування виставка традиційно стала надзвичайно важливим майданчиком, де зібралися люди, які хочуть крокувати в ногу з часом у галузі охорони здоров’я. Великий розділ було присвячено актуальним питанням оновленої законодавчої бази у світлі реформи охорони здоров’я.

Переконаний, реформи, які нині відбуваються у медичній галузі — необхідні і дієві. На досягнутому ми зупинятися не збираємося і продовжуємо працювати, щоб кожен мешканець району мав доступну, ефективну і кваліфіковану медичну допомогу.