Що далі після «формули Штайнмаєра»?

Що ми побачили за останній час?

Фото: Макс Левин

По-перше, мало уваги було приділено комунікації.

Про погодження формули ми дізналися з офіційних російських джерел. Перші години українські споживачі інформації обговорювали російські маніпулятивні інтерпретації події: про поступки у перемовинах, ще й на тлі повернення російської делегації на сесію ПАРЄ, у розмірковуваннях про «російський гуманізм».

По-друге, українська сторона, чітко не озвучила власні "червоні лінії".

Відсутність переліку чітких запобіжників дозволяє розмиті інтерпретації безпекових складових, амністії, виведення військ (російська сторона традиційно заперечує наявність російських військових угруповань на території ОРДЛО). Отже, це створює вакуум і дає можливість російській стороні говорити те, що вигідно їй.

Поза дискурсом залишилася й тема окупації АР Крим з боку РФ, що дозволяє опонентам врегулювання розігрувати інформаційні спецоперації – "обмін Донбасу на Крим", обмін Криму на розвиток торговельних відносин з РФ.

Як у цій ситуації запобігти можливому негативному сценарію розвитку подій?

Перш за все, потрібно приділити увагу формуванню чітких українських запобіжників та прокомунікувати наступні питання:

- потенційні вибори мають відбуватися в органи місцевого самоврядування на рівні сіл, міст, районів, але не в самопроголошені структури ОРДЛО;

- роль українських партій, спостерігачів, голосування внутрішньо переміщених осіб, реєстр виборців, роль української ЦВК, залучення різних спостережних місій, і не лише БДІПЛ ОБСЄ, причому в довготерміновому спостереженні за виборчим процесом, отже це надважливі правові та й логістичні питання, на які сьогодні немає чіткої відповіді;

- як відбуватиметься децентралізація в окремих районах? Ці потенційні вибори – лише перший крок? А що далі?

- вибори не знімають з порядку денного питання проведення амністії, як і те, що військові злочинці мають бути покарані. Нам потрібне сприяння в цьому міжнародних партнерів;

- не припиняється процес стосовно обміну заручниками, в тому числі й полонених з АР Крим;

- буде широке обговорення закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей;

- українська сторона ухвалюватиме рішення по Донбасу з врахуванням процесів єдності, соціальної згуртованості в українському суспільстві. Не будуть підтримані ті рішення, які несуть стратегічний ризик для згуртованості, чинним реформам в сфері децентралізації, реформам в соціальній сфері;

- Наскрізними питаннями мають стати забезпечення безпеки, й щодо організацій виборчого процесу, й щодо демілітаризації регіону, стосовно самопроголошених "армій" та російських угруповань. Тривале припинення вогню – ключова умова процесу в цілому;

- окремий блок – контроль за кордоном. Процес отримання доступу до кордону має відбуватися паралельно з процесом організації виборчого процесу, інакше взагалі не можна буде говорити про безпеку і "дотримання стандартів ОБСЄ";

- в цілому наскрізною темою має бути політика підтримки наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ці положення є в програмі діяльності Уряду з питань освіти, документів, пунктів перетину адміністративних меж.

Очевидно, що після "формули Штайнмаєра" у нас у всіх багато роботи. Варто сфокусуватися на головному і напрацювати українську дорожню мапу врегулювання конфлікту, яка включатиме відповіді на всі питання і цілий перелік документів та законопроєктів.