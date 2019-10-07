Женщины в ІТ или О преимуществах гендерной сбалансированности для бизнеса

В сентябре мы провели традиционную сессию "Женщины в ИТ", на которую пригласили участниц отечественного ИТ-рынка , чтобы обсудить положение дел в отрасли и, главное, те практические меры, которые помогли бы минимизировать гендерные и другие барьеры, которые мешают талантливым специалистам реализовать себя, а бизнесу – улучшить свои показатели.

Сбалансированный подход приносит любому бизнесу ощутимую выгоду и помогает укрепить свои позиции на рынке. Как мы знаем, ИТ-бизнес интенсивно развивается, и количество рабочих мест на ИТ-рынке, по прогнозам, увеличится к 2026 году на 13%, а в таких сферах, как кибербезопасность, – и вовсе на 28%. Следовательно, у женщин должны появиться новые возможности реализовать свои карьерные амбиции в данной отрасли. Однако на сегодня они все еще рискуют столкнуться с целым рядом барьеров, в том числе, гендерными, и порой такие барьеры кажутся непреодолимыми. Но давайте попробуем разобраться, так ли это, можно ли эти барьеры минимизировать, и какую выгоду от этого получат ИТ-компании.

О нынешнем положении женщин в ИТ

Итак, в Украине больше половины населения составляют женщины – почти 54%. На отечественном рынке труда соотношение между мужчинами и женщинами выглядит вполне сбалансированным – 52% и 48%, соответственно. Однако в ИТ-сфере женщины остаются в "подавляющем" меньшинстве: всего лишь 24%, - показал Портрет украинского ИТ-специалиста, представленный DOU в 2019 году. Украина тут совершенно не уникальна. Например, на американском ИТ-рынке на долю женщин приходится тоже лишь 26% от общего числа ИТ-специалистов, согласно данным NCWIT.

Мне могут возразить: в ИТ-компаниях немало женщин. Более того, многие из них выбирают эту сферу за ее прогрессивность, либеральность и коллективы с подходом, названным "open-minded", т.е. незашоренным, объективным. Действительно, это так. Но давайте посмотрим, какие именно позиции занимают женщины?

В Украине на долю Senior-специалисток приходится лишь 12%, что вдвое меньше, чем доля мужчин на аналогичных позициях. В мировом контексте гендерное неравенство почти не прослеживается на начальных позициях (52% мужчин и 48% женщин). Но чем выше позиция, тем больше разрыв. Среди менеджеров, среди младшего управленческого звена, доля женщин составляет 38%. А на высших карьерных ступенях – всего 22%, то есть лишь одна из пятерых.

Кроме того, женщине приходится трудиться вдвое усерднее, чем мужчине, чтобы выйти на ту же карьерную ступень, что подтверждают исследования.

Безусловно, и мужчинам, чтобы добиться успеха, необходимо долго и упорно работать. Однако зачастую именно женщины, двигаясь по карьерной лестнице, быстрее упираются в "стеклянный потолок".

Кроме того, эффект "the onlys", когда женщина является единственной в окружении мужчин на деловой встрече, на собрании, в совете директоров, – далеко не редкое явление даже в самых прогрессивных отраслях.

Какие преимущества дают бизнесу принципы "Diversity & Inclusion"

Можно и нужно менять ситуацию к лучшему. Если это удастся, то выиграют не только сами женщины, но и компании. Приверженность принципам Diversity & Inclusion (разнообразия и вовлеченности) помогает улучшить бизнес-показатели. Те компании, которые привержены этим принципам, способны генерировать больше доходов – до 21%, по данным McKinsey.

Хочу подчеркнуть, что речь идет не о том, чтобы заменить мужчин в команде женщинами, или определить некие гендерные квоты, чтобы слепо им следовать, ущемляя права одних сотрудников в угоду другим. Нет, речь идет об избавлении от бессознательных предубеждений, о проведении постоянной ревизии на наличие искусственных барьеров в компании, о мотивации для талантливых женщин, о повышении культуры внутри компании и готовности принимать в команду людей с разным видением и опытом, чтобы базируясь на этом разнообразии слаженно работать вместе.

Добавлю, что сами специалисты всё чаще отдают предпочтение именно таким компаниям, где созданы условия для их творческой реализации, и где нет места предрассудкам и ложным стереотипам:

Как изменить ситуацию к лучшему

Думаю, вы согласитесь, что любая, даже самая привлекательная, теория должна быть подкреплена практикой. На встрече в рамках нашего форума мы поделились своими рекомендациями, основанными на нашем практическом опыте. Делюсь ими с читателями "Левого берега":

1) Разработать комплексную программу для внедрения принципов Diversity & Inclusion, учитывающую специфику вашей организации и ее задач. Повторюсь, суть не в том, чтобы квотировать, искусственно ограничивать численность мужчин или женщин, или наполнить программу нереалистичными KPI-ми для красоты картинки. Суть в том, чтобы выявить перекосы, проанализировать, какие барьеры нужно устранить.

2) Привлечь руководителей и топ-менеджеров к внедрению такой программы. Опять-таки, это не должно быть формальное участие – для отчетности, требуется реальная поддержка внутреннего нетворкинга, внутреннего менторства, когда руководители помогают членам своей команды раскрыть их потенциал, проявить и реализовать свои инициативы. Очень часто женщины не проявляют должного упорства или слишком критично к себе относятся. Именно поэтому нужны менторы, которые дадут объективную оценку и поддержат, если потребуется.

3) Быть последовательными и настойчивыми. Первые результаты появятся не сразу. Возможно и даже очень вероятно, придется преодолеть серьезное внутреннее сопротивление, непонимание, апатию своей же команды. Вовсе не обязательно, что женщины поддержат ваши инициативы. К сожалению, сами женщины часто подвержены гендерным предрассудкам.

4) Объединяться в сообщества и делиться опытом с другими компаниями. Совместными усилиями можно достичь большего. В ситуации, когда представители одного пола преобладают в соотношении 4 к 1, как в ИТ-отрасли, не избежать перекосов и, как следствие, ущемления интересов меньшинства.

Дорогу осилит идущий. На самом деле, за последние 20-25 лет мы преодолели большой путь. Приведу пример: "гендерный" зарплатный разрыв сократился в 8 раз по сравнению с 2015 годом; а в рейтинг руководителей Fortune500 в 2019 году попали 78 женщин, притом, что в 1995 году не было ни одной.

И все же, самое важное для меня – это призыв к самим же женщинам: Помогайте и поддерживайте друг друга! Давайте признаем честно, далеко не все женщины, в том числе, на высоких постах, отстаивают эти принципы. Мне очень нравятся слова Мадлен Олбрайт, известного политика и мудрейшей женщины: "В аду есть специальное место для женщин, которые не помогают женщинам".