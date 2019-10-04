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Родове село біля Чернівців

В селі є три архітектурні споруди, траса та крутий ресторан на дорозі, де чернівчани справляють свята “по-багатому”.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

По дорозі з Чернівців на Коломию, біля повороту на Вижницю, знаходиться маленьке село Дубівці, перша писемна згадка про яке датується 1464 роком.Дістатися до нього можна маршрутками з Чернівецького автовокзалу в напрямку Коломиї (вони зупиняються на повороті, звідки потрібно трохи пройтися) або Вижниці (вони стають в селі на красивій мозаїчній автобусній зупинці).

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

В селі є три архітектурні споруди, траса та крутий ресторан на дорозі, де чернівчани справляють свята “по-багатому”.

Перша архітектурна пам'ятка - це родовий маєток роду Шимоновичів, збудований у 1914 році. Для початку ХХ ст. маєток був унікальним, бо в ньому був ліфт. При совєтах приміщення маєтку використовували як склад мінеральних добрив, клуб і дитячі ясла. У 2017 році провели симпатичну реконструкцію за 2 мільйона гривень, замінили вікна, перекрили дах, облагородили дитячий майданчик та територію.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

З іншої сторони дороги є католицька каплиця XVIII ст. Вона була усипальницею роду Шимоновичів - там поховані батьки та син барона. У 1941 році сім’я Шимоновичів залишила село назавжди, і більше їх ніколи тут не бачили. Зараз каплиця стоїть без вікон і з замурованим входом.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Дерев'яна тризрубна одноверха Успенська церква з дзвіницею — це єдина архітектурна пам'ятка, яка є в відповідних реєстрах і охороняється державою. Церкву звели в кінці XVII століття, але у 1782 році перебудували. За легендою, церкву перенесли з сусіднього села Глиниці. Коли я був у Дубівцях, церква була зачинена. Шкода.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Загалом село дуже маленьке, але варте уваги.

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , журналист
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